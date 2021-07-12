В воскресенье оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В течение воскресенья, 11 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет, сообщает пресс-центр ООС.

Так, в районе Песков боевики дважды обстреляли украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новоселовки роSSийские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Нью-Йорк боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Около Широкино враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В направлении Авдеевки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме того, в районе проведения операции ОС было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 12 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в субботу, 10 июля, оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь в рядах украинской армии не было.

В пятницу, 9 июля, на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

В результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий. Кроме того, один военный получил ранение, еще двое - боевые травмирования. Воины были доставлены в лечебное учреждение.