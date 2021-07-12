Пятерых напавших на отделение милиции в Красном Лимане в 2014 году будут судить за бандитизм

Уголовное производство готово к передаче в суд.

Пятерых напавших на отделение милиции в Красном Лимане в 2014 году будут судить за бандитизм
Фото: argument.ua

В Донецкой области будут заочно судить пятерых мужчин, которые в 2014 году захватили участок милиции в Красном Лимане и забрали оттуда большое количество оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Их обвиняют по восьми статьям Уголовного кодекса Украины: похищение людей (ч. 2 ст. 146 УК), разбой (ч. 3 ст. 187), создание преступной организации (ч. 1 ст. 255), бандитизм (ст. 257), незаконное завладение транспортным средством (ч. 3 ст. 289), захват здания милиции (ст. 341), угроза убийством работникам правоохранительных органов (ч. 1, 2 ст. 345), захват сотрудников правоохранительных органов в качестве заложников (ст. 349).

В апреле 2014 года во время роSSийской оккупации города Лиман представителями незаконных вооруженных формирований пятеро местных жителей в возрасте от 30 до 57 лет начали заниматься разбойными нападениями на граждан, захватывали административные здания, местные предприятия, государственные учреждения и организации.

Кроме того, они похитили из помещения Краснолиманского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области начальника криминальной милиции и начальника сектора уголовного розыска. Подозреваемые в бандитизме вывезли их на временно оккупированную территории области, где наносили заложникам многочисленные телесные повреждения, угрожали им и членам их семей убийством, после чего похитили 124 пистолета ПМ, 2 автомата АКСУ и 2 винтовки, а также 6400 патронов различного калибра, находившихся на балансе горотдела.

Напомним, что Красный Лиман находился под оккупацией в течение апреля - мая 2014 года. В начале июня город был освобожден, а в 2016 году Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала его в Лиман.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Новинский заявил о возможном уходе из политикиНовинский заявил о возможном уходе из политики
Глава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в УкраинеГлава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Витренко: наблюдательный совет "Нафтогаза" не просил согласия на раскрытие его вознаграждения в 2020 годуВитренко: наблюдательный совет "Нафтогаза" не просил согласия на раскрытие его вознаграждения в 2020 году
Тимошенко: если у людей будут отбирать землю, мы будем включатьсяТимошенко: если у людей будут отбирать землю, мы будем включаться
В Одессе погиб генерал ГПСУ, который препятствовал оккупации Крыма в 2014 годуВ Одессе погиб генерал ГПСУ, который препятствовал оккупации Крыма в 2014 году
США начнет передачу Украине скоростных боевых катеров "Марк-6" в 2022 годуСША начнет передачу Украине скоростных боевых катеров "Марк-6" в 2022 году
В Борисполе открылось модернизированное приемное отделение больницыВ Борисполе открылось модернизированное приемное отделение больницы
Еще четырех экс-беркутовцев будут судить за разгон протестующих на Майдане, - Офис генпрокурораЕще четырех экс-беркутовцев будут судить за разгон протестующих на Майдане, - Офис генпрокурора
В Киеве будут судить экс-директора "Муниципальной охраны"В Киеве будут судить экс-директора "Муниципальной охраны"
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Зеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерыхЗеленский уволил трех членов НКРСИ и назначил пятерых
Аваков показал, как будут выглядеть французские патрульные катера для МВДАваков показал, как будут выглядеть французские патрульные катера для МВД
Последние новости
Подгружаем последние новости