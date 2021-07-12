Пятерых напавших на отделение милиции в Красном Лимане в 2014 году будут судить за бандитизм

В Донецкой области будут заочно судить пятерых мужчин, которые в 2014 году захватили участок милиции в Красном Лимане и забрали оттуда большое количество оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Их обвиняют по восьми статьям Уголовного кодекса Украины: похищение людей (ч. 2 ст. 146 УК), разбой (ч. 3 ст. 187), создание преступной организации (ч. 1 ст. 255), бандитизм (ст. 257), незаконное завладение транспортным средством (ч. 3 ст. 289), захват здания милиции (ст. 341), угроза убийством работникам правоохранительных органов (ч. 1, 2 ст. 345), захват сотрудников правоохранительных органов в качестве заложников (ст. 349).

В апреле 2014 года во время роSSийской оккупации города Лиман представителями незаконных вооруженных формирований пятеро местных жителей в возрасте от 30 до 57 лет начали заниматься разбойными нападениями на граждан, захватывали административные здания, местные предприятия, государственные учреждения и организации.

Кроме того, они похитили из помещения Краснолиманского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области начальника криминальной милиции и начальника сектора уголовного розыска. Подозреваемые в бандитизме вывезли их на временно оккупированную территории области, где наносили заложникам многочисленные телесные повреждения, угрожали им и членам их семей убийством, после чего похитили 124 пистолета ПМ, 2 автомата АКСУ и 2 винтовки, а также 6400 патронов различного калибра, находившихся на балансе горотдела.

Напомним, что Красный Лиман находился под оккупацией в течение апреля - мая 2014 года. В начале июня город был освобожден, а в 2016 году Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала его в Лиман.