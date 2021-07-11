Зеленский улетел в Германию

Президент Украины встретится с Меркель и ее возможным преемником.

Президент Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 11 июля, полетел в Германию с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба президента, он будет иметь ряд встреч, в том числе с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франко-Вальтером Штайнмайером.

Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Он является кандидатом на пост канцлера Германии от ХДС.

Напомним, что встречу Зеленского и Меркель запланировано на 12 июля.

Темами обсуждения будут двусторонние отношения и реализация Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс реформ в Украине, экономические вопросы, а также отношения с Россией . Среди тем дискуссии также вопрос вокруг строительства "Северного потока-2".

Президент Украины говорил, что это будет "важная встреча".