Выборы в Молдове состоялись, - ЦИК страны

Фото: ЭРА/UPG Президент Молдовы Майя Санду голосует на выборах

В досрочных выборах в парламент Молдовы по состоянию на 16:00 уже приняло участие более трети зарегистрированных избирателей. Выборы считаются состоявшимися.

Об этом сообщает ЦИК страны.

На избирательные участки пришло более 1 миллиона избирателей. "Явка превысила 1/3 от числа избирателей, зарегистрированных в избирательных списках, и, при этих условиях, сегодняшние выборы можно считать действительными", - говорится в сообщении.

В Кишиневе явка насчитывает более 210 тысяч избирателей - или более 30%. На участках, где голосуют жители левобережья, проголосовало не менее 23 тысяч человек.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Избирательные участки в Молдове открыты с 7:00 до 21:00 по местному времени. Первые предварительные результаты выборов будут обнародованы около полуночи.

Напомним, в Молдове на выборах изберут 101 депутата парламента на четырехлетний срок. Выборы проходят по привычной для Молдовы пропорциональной избирательной системе - по партийным спискам в едином избирательном округе.

Интрига выборов состоит в том, сможет ли президент Майя Санду укрепить свою власть - получить парламентское большинство и сформировать правительство самостоятельно.

Санду подписала указ о роспуске парламента и назначил дату досрочных выборов 28 апреля. Это стало возможным после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным введение чрезвычайного положения.