Выборы в Молдове состоялись, - ЦИК страны
На избирательные участки пришло более 1 миллиона избирателей.
В досрочных выборах в парламент Молдовы по состоянию на 16:00 уже приняло участие более трети зарегистрированных избирателей. Выборы считаются состоявшимися.
Об этом сообщает ЦИК страны.
На избирательные участки пришло более 1 миллиона избирателей. "Явка превысила 1/3 от числа избирателей, зарегистрированных в избирательных списках, и, при этих условиях, сегодняшние выборы можно считать действительными", - говорится в сообщении.
В Кишиневе явка насчитывает более 210 тысяч избирателей - или более 30%. На участках, где голосуют жители левобережья, проголосовало не менее 23 тысяч человек.
Избирательные участки в Молдове открыты с 7:00 до 21:00 по местному времени. Первые предварительные результаты выборов будут обнародованы около полуночи.
Напомним, в Молдове на выборах изберут 101 депутата парламента на четырехлетний срок. Выборы проходят по привычной для Молдовы пропорциональной избирательной системе - по партийным спискам в едином избирательном округе.
Интрига выборов состоит в том, сможет ли президент Майя Санду укрепить свою власть - получить парламентское большинство и сформировать правительство самостоятельно.
Санду подписала указ о роспуске парламента и назначил дату досрочных выборов 28 апреля. Это стало возможным после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным введение чрезвычайного положения.