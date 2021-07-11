Оккупанты стреляли у Песков и Новоселовки

Зафиксированы также пролеты вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

Оккупанты стреляли у Песков и Новоселовки
Фото: facebook/Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation

С начала воскресенья, 11 июля, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки роSSийские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, в течение пятницы, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий. Кроме того, один военный получил ранения, еще двое - боевые травмирования. Воины доставлены в лечебное учреждение.

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