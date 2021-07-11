Болгария проводит досрочные выборы в парламент

Фото: ЕРА/UPG

В Болгарии в воскресенье, 11 июля, продолжаются досрочные парламентские выборы. Предыдущие выборы состоялись в начале апреля.

Об этом пишет Немецкая волна.

Президент Болгарии Румен Радев вынужден был их объявить после того, как ни одна из партий не смогла сформировать коалицию.

Правоцентристская партия экс-премьер-министра Болгарии Бойка Борисова "ГЕРБ" (Граждане за европейское развитие Болгарии) может ослабить позиции перед новой партией "Есть такой народ". Ее основал в 2020 году певец и телеведущий Слави Трифонов.

На выборах в апреле "ГЕРБ" победила. За эту партию проголосовало около 26% избирателей. Однако "ГЕРБ" не нашла партнеров для формирования правительства. "Есть такой народ" впервые участвовала в выборах и финишировала второй с результатом в 18% голосов. Третье место заняла Болгарская социалистическая партия с 15% голосов.

Фото: ЕРА/UPG Бойко Борисов голосует на выборах

Фото: ЕРА/UPG

Предыдущее болгарское правительство, сформированное коалицией "ГЕРБ" и националистами, с лета 2020 года жестко критиковали из-за обвинений в коррупции. По стране прокатилась волна антиправительственных протестов.

На этом фоне Борисов тогда заявил, что не будет выдвигать в четвертый раз свою кандидатуру на пост главы правительства, чтобы не раскалывать общество, и предложит другую кандидатуру, которая будет иметь "очень четкую ориентировку на НАТО". Однако найти партнеров по коалиции партии Борисова так и не удалось.

Между тем, две главные оппозиционные партии даже не попытались сформировать коалицию. У президента Радева не осталось других вариантов, кроме как объявить новые выборы в парламент.

Напомним, в воскресенье, 11 июля, парламентские выборы также проходят в Молдове.