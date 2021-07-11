Продолжаются выборы в парламент Молдовы

Интрига заключается в том, сможет ли президент Майя Санду укрепить свою власть.

В Молдове в воскресенье, 11 июля, проходят выборы в парламент страны.

Об этом пишет Interfax.com.ua.

По информации Центральной избирательной комиссии, открылись все 2000 избирательных участков на всей территории Молдовы, в том числе 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования жителей левобережья.

Еще 150 участков будут открыты в 36 странах для голосования граждан Молдовы, которые находятся за границей. Все участки открыты с 07:00 до 21:00 по местному времени.

Общее количество граждан Молдовы с правом голоса, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей, составляет 3 282 837.

Во время выборов изберут 101 депутата парламента на четырехлетний срок.

Выборы проходят по привычной для Молдовы пропорциональной избирательной системе - по партийным спискам в едином избирательном округе. Смешанная система, по которой проходили выборы 24 февраля 2019 года, была отменена после бегства из страны олигарха Владимира Плахотнюка летом 2019 года.

За депутатские мандаты борются 20 партий, два блока и один независимый кандидат. На депутатские мандаты претендует 1 791 кандидат. Каждое политическое формирование имеет право внести в свой список не более 103 кандидатов.

"Интрига выборов состоит в том, сможет ли президент Майя Санду укрепить свою власть - получить парламентское большинство и сформировать правительство самостоятельно, без создания коалиций с другими партиями", - говорится в сообщении.

Альтернатива этому - реванш Партии социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном. После поражения Додона на выборах президента на нынешних парламентских выборах социалисты создали единый блок с Партией коммунистов экс-президента Владимира Воронина. Согласно опросам, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент могут преодолеть еще 2-3 партии, но их результаты зависят от того, сколько получат два главных конкурента.

Для наблюдения за выборами Центризбирком Молдавии аккредитовал более 2 400 наблюдателей, в частности - более 600 международных наблюдателей. Самая представительная Миссия наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ насчитывает 170 человек.

"Накануне выборов заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдовы Марин Максиан выразил опасения, что в день голосования возможны провокации со стороны некоторых избирательных конкурентов, которые намерены препятствовать жителям Приднестровья, готовым принять участие в выборах. Он отметил, что полиция хорошо подготовлена, сотрудники МВД проинструктированы о том, как должны действовать в различных ситуациях", - говорится в сообщении.

В целом обеспечивать общественный порядок в день выборов по всей стране будут 6 630 сотрудников полиции, в том числе 4 946 полицейских будут дежурить возле избирательных участков.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов. Это стало возможным после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным введение чрезвычайного положения.