Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: Оперативное командование "Север" / Operational Command “North”

В течение субботы, 10 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем.

Неподалеку от Широкино роSSийские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.

Неподалеку от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 07:00 воскресенья, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение пятницы, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий. Кроме того, один военный получил ранение, еще двое - боевые травмирования. Воины доставлены в лечебное учреждение.

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