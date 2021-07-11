Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
Боевых потерь среди украинских военных нет.
В течение субботы, 10 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм.
Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
У Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем.
Неподалеку от Широкино роSSийские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.
Неподалеку от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 07:00 воскресенья, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в течение пятницы, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий. Кроме того, один военный получил ранение, еще двое - боевые травмирования. Воины доставлены в лечебное учреждение.