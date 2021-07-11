Вооруженные формирования РФ открыто угрожали сбить беспилотник спецмиссии ОБСЕ
Инцидент произошел на окраине временно оккупированного населенного пункта Ольховка.
Украинская сторона СЦКК сообщила об открытой угрозе со стороны вооруженных формирований РФ относительно сбития беспилотника спецмиссии ОБСЕ.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Так, с целью мониторинга ситуации, 07 июля в 11:25 патруль Миссии прибыл на окраину временно оккупированного населенного пункта Ольховка для осуществления планового полета беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее.
В 11:30 к команде Миссии, которая осуществляла полет БПЛА , подъехало транспортное средство с двумя вооруженными наемниками РФ, которые приказали наблюдателям приземлить БПЛА, удалить с него фото- и видеоматериалы и покинуть этот район, поскольку в противном случае летальный аппарат будет сбит. Через 10 минут патруль Миссии был вынужден приземлить БПЛА и покинуть район.
"Стоит отметить, что подобные факты агрессивного поведения оккупантов в отношении патрулей СММ ОБСЕ носят системный характер", - говорится в сообщении.
Кроме того, 28 июня на окраине оккупированного населенного пункта Петровское вооружении наемники роSSийско-оккупационных войск, находясь в состоянии алкогольного опьянения требовали в агрессивной форме от наблюдателей Миссии объяснений маркировок на дороге, которые ранее нанес патруль СММ для обозначения потенциального наличия мин в окружающих районах. "Обнаглевшие кремлевские наемники открыто заявили о намерениях относительно умышленного установления мин на дорогах для дальнейшего препятствования свободного передвижения патрулей СММ. Представители Миссии были вынуждены покинуть этот район", - добавили в ООС.
8 июля во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Европейский Союз в очередной раз призвал РФ обеспечить беспрепятственное передвижение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"Препятствуя работе по мониторингу и свободе передвижения, вооруженные формирования РоSSийской Федерации продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подытоживается в сообщении.
Напомним, несмотря на заявления международного сообщества, роSSийские оккупанты продолжают препятствовать работе спецмиссии ОБСЕ на Востоке Украины.