Вооруженные формирования РФ открыто угрожали сбить беспилотник спецмиссии ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК сообщила об открытой угрозе со стороны вооруженных формирований РФ относительно сбития беспилотника спецмиссии ОБСЕ .

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Так, с целью мониторинга ситуации, 07 июля в 11:25 патруль Миссии прибыл на окраину временно оккупированного населенного пункта Ольховка для осуществления планового полета беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее.

В 11:30 к команде Миссии, которая осуществляла полет БПЛА , подъехало транспортное средство с двумя вооруженными наемниками РФ , которые приказали наблюдателям приземлить БПЛА, удалить с него фото- и видеоматериалы и покинуть этот район, поскольку в противном случае летальный аппарат будет сбит. Через 10 минут патруль Миссии был вынужден приземлить БПЛА и покинуть район.

"Стоит отметить, что подобные факты агрессивного поведения оккупантов в отношении патрулей СММ ОБСЕ носят системный характер", - говорится в сообщении.

Кроме того, 28 июня на окраине оккупированного населенного пункта Петровское вооружении наемники роSSийско-оккупационных войск, находясь в состоянии алкогольного опьянения требовали в агрессивной форме от наблюдателей Миссии объяснений маркировок на дороге, которые ранее нанес патруль СММ для обозначения потенциального наличия мин в окружающих районах. "Обнаглевшие кремлевские наемники открыто заявили о намерениях относительно умышленного установления мин на дорогах для дальнейшего препятствования свободного передвижения патрулей СММ. Представители Миссии были вынуждены покинуть этот район", - добавили в ООС.

8 июля во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Европейский Союз в очередной раз призвал РФ обеспечить беспрепятственное передвижение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Препятствуя работе по мониторингу и свободе передвижения, вооруженные формирования РоSSийской Федерации продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подытоживается в сообщении.