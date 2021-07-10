Туркменистан стягивает тяжелое вооружение на границу с Афганистаном, - СМИ

На границе были слышны звуки выстрелов и взрывов, доносившиеся с афганской территории.

Туркменистан стягивает тяжелое вооружение на границу с Афганистаном, - СМИ
Американские военные в Афганистане
Фото: Twitter One America News

Туркменистан стягивает тяжелое вооружение в приграничный город Серхетабад, который граничит с Афганистаном. В частности, перебрасываются танки, пушки и БТР, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местное СМИ Turkmen.news.

Усиление пограничной обороны происходит на фоне приближения боевиков "Талибана". За прошедшие сутки, согласно источникам издания, в районе Серхетабад были слышны звуки выстрелов и несколько мощных взрывов, доносившиеся с афганской территории.

О передислокации техники сообщили и местные жители. Они отметили, что в четверг насчитали восемь грузовиков с солдатами в полной экипировке и военные мотоциклы, ехавших к границе.

Между тем, согласно туркменским СМИ, офицеры эвакуируют семьи подальше от границ с Афганистаном.

"Талибан" на фоне вывода войск США из Афганистана начал захватывать населенные пункты в провинциях. Несколькими днями ранее "Талибан" заявил, что контролирует 85% территории Афганистана, но "не является угрозой для соседних государств". Однако талибы уже захватили главный КПП на границе с Ираном.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
На Донбассе погиб начмед батальона Юрий Письменный (обновлено)На Донбассе погиб начмед батальона Юрий Письменный (обновлено)
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Ряд важных стран мира по политическим причинам не продают Украине вооружение, - КулебаРяд важных стран мира по политическим причинам не продают Украине вооружение, - Кулеба
Лукашенко приказал перекрыть границу с УкраинойЛукашенко приказал перекрыть границу с Украиной
"Европейская Солидарность" требует закрыть границу и окончательно прекратить пассажирское сообщение с РоSSией"Европейская Солидарность" требует закрыть границу и окончательно прекратить пассажирское сообщение с РоSSией
СБУ изобличила работников оборонного предприятия на попытке продажи за границу секретных разработокСБУ изобличила работников оборонного предприятия на попытке продажи за границу секретных разработок
Кулеба раскритиковал решение Германии не поставлять вооружение в УкраинуКулеба раскритиковал решение Германии не поставлять вооружение в Украину
Двое велосипедистов из Германии незаконно пересекли границу, потому что думали, что Украина в ЕСДвое велосипедистов из Германии незаконно пересекли границу, потому что думали, что Украина в ЕС
В Туркменистане чиновников заставили побрить головы из-за траураВ Туркменистане чиновников заставили побрить головы из-за траура
Азербайджан заявил о задержании шестерых армянских военных, которые пересекли границуАзербайджан заявил о задержании шестерых армянских военных, которые пересекли границу
ВСУ приняли на вооружение беспилотник "Аист-100"ВСУ приняли на вооружение беспилотник "Аист-100"
В Черкасской области подготовили операторов беспилотников, которые будут охранять границу с Россией и БеларусьюВ Черкасской области подготовили операторов беспилотников, которые будут охранять границу с Россией и Беларусью
Последние новости
Подгружаем последние новости