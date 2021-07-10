Туркменистан стягивает тяжелое вооружение на границу с Афганистаном, - СМИ

На границе были слышны звуки выстрелов и взрывов, доносившиеся с афганской территории.

Туркменистан стягивает тяжелое вооружение в приграничный город Серхетабад, который граничит с Афганистаном. В частности, перебрасываются танки, пушки и БТР, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местное СМИ Turkmen.news.

Усиление пограничной обороны происходит на фоне приближения боевиков "Талибана". За прошедшие сутки, согласно источникам издания, в районе Серхетабад были слышны звуки выстрелов и несколько мощных взрывов, доносившиеся с афганской территории.

О передислокации техники сообщили и местные жители. Они отметили, что в четверг насчитали восемь грузовиков с солдатами в полной экипировке и военные мотоциклы, ехавших к границе.

Между тем, согласно туркменским СМИ , офицеры эвакуируют семьи подальше от границ с Афганистаном.