В Сомали от бомбы террориста-смертника погибли восемь человек

В столице Сомали Могадишо в результате взрыва машины с террористом-смертником погибли по меньшей мере восемь человек. Ответственность за преступление на себя взял представитель ветви боевиков "Аль-Шабааб", связанной с "Аль-Каидой", пишет Reuters.

Эта группировка стремится сместить правительство и навязать строгую трактовку исламского шариата.

Машина взорвалась посреди колонны авто на перекрестке. Известно, что старший полицейский Фархан Кароле, который именно находился в этой колонне авто, выжил.

Свидетели заявили о том, что видели тела восьми человек, но окончательное количество жертв неизвестно.

Напомним, что в мае этого года в Сомали террорист-смертник убил шестерых полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аль-Шабааб".

Одним из самых страшных терактов в Сомали была серия взрывов и Могадишо в октябре 2017 года, во время которого погибли более 500 человек, еще сотни были ранены.