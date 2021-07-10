Данилов заявил, что санкции против Медведчука действуют в полном объеме

Секретарь СНБО также опроверг данные о покупке сети АЗС Glusco коммерческой структурой.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что введенные в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука санкции действуют в полном объеме.

Это, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращение вывода капитала из Украины, пояснил он в Facebook.

"Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов, или то, что «санкции не работают» - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствует действительности", - отметил Данилов.

Он добавил, что не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур.

Речь идет о распространенных в СМИ данных о якобы покупке сети АЗС Glusco компанией Socar New Energy Ltd (SNE).

"Также хочу дать совет отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, - не пытаться «порешать» привычным им способом вопрос снятия санкций или их ослабления", - добавил Данилов.

Напомним, журналисты "Слидство. инфо" обнародовали расследования о том, что семья Виктора Медведчука вроде бы успела спрятать от санкций пятипалубную яхту Royal Romance.