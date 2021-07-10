Оккупанты с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ukrinform.ua

С начала субботы, 10 июля, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное около Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. А около Водяного на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку от Широкино роSSийские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.

"Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, в течение пятницы, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий. Кроме того, один военный получил ранение, еще двое - боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение.

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