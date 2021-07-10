Тихановская неформально встретилась в Литве с Зеленским

С главой украинского МИД белорусская оппозиционер говорила онлайн.

Тихановская неформально встретилась в Литве с Зеленским
Фото: tsikhanouskaya.org

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддерживает контакты с представителями Украины, она, в частности, общалась с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси заявила в интервью изданию "Сегодня".

У нее, в частности, была неформальная встреча с Зеленским в Литве два дня назад.

"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве", - сказала Тихановская.

Она отметила, что официальных встреч не было, но "вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины".

"Вы приняли столько белорусов - десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески идет нам навстречу, и они понимают белорусов, потому что сами прошли через это. И пусть еще не было официальных встреч на высшем уровне, но эту ежедневную поддержку мы ощущаем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина - с белорусским народом", - добавила Тихановская.

Напомним, Министерство иностранных дел Литвы аккредитировало "Белорусское дипломатическое представительство", предоставив таким образом официальный статус команде лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

Зеленский в Вильнюсе принял участие в торжествах по случаю Дня государственности Литвы.

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