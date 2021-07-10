Пограничники не подтвердили, что роSSийский рэпер Моргенштерн в Украине, - СМИ

Представитель ГПСУ не может подтвердить или опровергнуть этот факт.

Государственная пограничная служба Украины не подтвердила и не опровергла информацию о том, что роSSийский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) находится в Украине.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

"Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных личностей, когда они говорят о пребывании в Украине как свершившемся факте, что они находятся на территории Украины", - сказал он.

Представитель пограничников добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания "Моргенштерна" в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено.

В то же время он подчеркнул, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий при пропуске граждан через государственную границу.

Издание отмечает, что по их данным, Валеев не пересекал границу Украины.

Моргенштерн спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года. В городе был объявлен траур по погибшим в пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже. Рэпер назвал это "показухой" и призвал проводить проверки пожарной безопасности.

20 апреля Моргенштерн заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве , Харькове и Запорожье, потому что ему "страшно ехать в Украину", где "начинаются какие-то штуки не слишком прикольные". Концерты были запланированы на 3 июня в Киеве , 4 июня - в Харькове и 6 июня - в Запорожье. Стоимость билетов доходила до 4,5 тыс. гривен.

29 апреля Министерство культуры и информационной политики внесло Моргенштерна в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Этот шаг Минкульт предпринял по представлению Службы безопасности.

17 июня стало известно, что певец подал иск к Службе безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину.