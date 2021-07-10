Витренко: наблюдательный совет "Нафтогаза" не просил согласия на раскрытие его вознаграждения в 2020 году

"Сколько денег я получил в 2020 году в Нафтогазе и так является публичной информацией, указанной в моей электронной декларации".

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" не просил согласия главы правления компании Юрия Витренко на раскрытие информации о его вознаграждении за 2020 год.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя письмо главы наблюдательного совета Клэр Споттисвуд в газете Kyiv Post.

"Ни Клэр Споттисвуд, глава наблюдательного совета НАК, ни кто-либо другой из наблюдательного совета никогда не просили моего согласия на раскрытие информации о моем вознаграждении за 2020 год. Тем более в таком согласии не было необходимости, ведь то, сколько денег я получил в 2020 году в Нафтогазе, и так является публичной информацией, указанной в моей электронной декларации, с которой каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться на сайте НАПК", - написал он.

Он добавил, что декларация была подана и обнародована до того, как НАК опубликовал годовой отчет за 2020 год без отчета о вознаграждении правления, хотя этого прямо требует украинское законодательство об акционерных обществах.

"Как новый глава правления НАК, я обратился в наблюдательный совет и предложил обнародовать отчет о вознаграждении членов правления за 2020 год. До сих пор это не было сделано. Почему же? Этого требуют базовые международные стандарты и фундаментальные принципы корпоративного управления, а также украинское законодательство", - отметил Витренко.

Он отметил, что речь идет об отчете о вознаграждении именно членов правления, а не просто топ-менеджеров, среди которых он был в 2020 году. "На сегодняшний день это лучшая практика и здравый смысл для любой сознательной компании. Тем более, что раскрытия информации о вознаграждении именно членов правления, в отличие от работников, в названии должности которых есть слово "директор", требует именно законодательство Украины. В своем письме, опубликованном в KyivPost, госпожа Споттисвуд ссылается на так называемые «Стандарты корпоративного управления ОЭСР", хотя такого документа не существует. В любом случае, в Принципах корпоративного управления ОЭСР не сказано, что компания должна раскрывать вознаграждения членов правления, только если она раскрывает компенсации всего топ-менеджмента, как об этом пишет госпожа Споттисвуд", - добавил Витренко.

Он также прокомментировал ситуацию с бонусом за победу в Стокгольмском арбитраже, "о блокировании которого пишет госпожа Споттисвуд". "Его выплата в свое время была остановлена именно наблюдательным советом под ее руководством и при поддержке большинства членов наблюдательного совета, хотя они должны быть независимыми. По ее словам, это стало результатом "вмешательства чиновников", хотя такое вмешательство никогда не обнародовалось, и не понятно, почему "независимые" члены наблюдательного совета сделали то, что от них кто-то неформально требовал, а не то, что было предусмотрено украинским законодательством и принципами корпоративного управления", - отметил глава правления "Нафтогаза".

"Чтобы избежать любой двусмысленности, в своем ответе на письмо в газете Kyiv Post я официально заявляю, что даю согласие на раскрытие информации о моем вознаграждении в НАК за 2020 год - это если кому-то недостаточно моей обнародованной декларации, где указана эта сумма. И если для госпожи Споттисвуд это была единственная преграда, которая сдерживала обнародование надлежащего отчета, то теперь она должна знать, что такого препятствия не было никогда и тем более нет сейчас", - подытожил Витренко.

Напомним, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании 6 июля не принял решение о возможном отстранении главы правления компании Юрия Витренко.

Совет ознакомился с постановлением Окружного административного суда Киева от 5 июля, которым приостановлено действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) наблюдательному совету "Нафтогаза" о прекращении контракта с Витренко.

НАПК считает, что назначение бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза" противоречит законодательству Украины.

Согласно информации Комитета по назначениям и вознаграждениям, члены правления "Нафтогаз" в убыточном для НАК прошлом году суммарно получили 610,1 млн гривен вознаграждения.

Из-за пандемии в прошлом году Кабмин ограничил размер зарплат руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц. Ограничение было отменено в конце октября.

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству до 672 млн гривен, по сравнению с 343 млн гривен в 2019 году.

В 2020 году "Нафтогаз" получил убыток в 19 млрд гривен на фоне низкого спроса и цен на газ.