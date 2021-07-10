Международные учения Sea Breeze-2021 в Черном море завершены

После официальной части корабли отправятся в Болгарию.

Многонациональные военные учения Sea Breeze-2021 завершены.

Об этом говорится на Facebook-странице ВМС ВС Украины.

"Все возложенные задачи выполнены в полном объеме", - отметил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

После официального завершения учений корабли отправятся в Болгарию, пишет Interfax.com.ua.

Напомним, в Одессе 28 июня состоялось торжественное открытие международных учений "Си Бриз-2021". Участие в мероприятии приняли представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к маневрам. Для участия в учениях в Одессу прибыл ракетный эсминец США USS Ross.

Нынешние учения являются самыми масштабными за 20 лет.

Представитель Пентагона США Джон Кирби заявил, что организованные Украиной и США военные учения "Си Бриз" в Черном море направлены на поддержание стабильности в регионе путем улучшения взаимодействия стран-членов НАТО и партнеров.