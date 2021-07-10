В июле Украина получит антиковидные вакцины Moderna, СoronaVac и Pfizer - Минздрав (обновлено)

График поставки антиковидных вакцин в августе будет известен позже.

В июле Украина получит антиковидные вакцины Moderna, СoronaVac и Pfizer - Минздрав (обновлено)
Фото: facebook.com/oblzdravOD

В июле 2021 года Украина получит 7 млн доз вакцин против коронавируса Moderna и СoronaVac.

Об этом Lb.ua сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Из них Moderna (mRNA-1273) - 2 млн доз,

СoronaVac (SinoVac) - 5 млн доз.

График поставки антиковидных вакцин в августе будет известен позже.

Всего у Украины есть договоренности на 47 млн доз вакцин. Из них - 39 млн доз в рамках закупок за средства государственного бюджета, 8 млн доз - в рамках глобальной инициативы COVAX.

Вакцина NovaVax против Covid-19 сейчас проходит третий этап клинических испытаний.

Обновление 11:09. После публикации новости в Минздраве сообщили, что в июле также ожидается поставка миллиона доз вакцины против коронавируса Pfizer.

Напомним, Минздрав готовится к потенциально возможному росту заболеваемости коронавирусом. Глава ведомства Виктор Ляшко призвал граждан воспользоваться летним периодом, когда уровень заболеваемости низкий, и сделать прививки.

В Украине делают прививки тремя вакцинами: AstraZenecа, Pfizer/BioNTech и SinoVac/CoronaVac.

Вакцинироваться можно в пунктах прививок в семейных амбулаториях, центрах массовой вакцинации и по месту работы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
Минфин заявил о согласовании позиций с МВФ относительно реформ и независимости НАБУ (обновлено)Минфин заявил о согласовании позиций с МВФ относительно реформ и независимости НАБУ (обновлено)
Украина должна сохранить статус страны-транзитера газа и после запуска Севпотока-2Украина должна сохранить статус страны-транзитера газа и после запуска Севпотока-2
МОЗ ожидает поставку 7 млн доз вакцины от коронавируса в июлеМОЗ ожидает поставку 7 млн доз вакцины от коронавируса в июле
Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - БлинкенУкраина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - Блинкен
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ - "Интерфакс-Украина"Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ - "Интерфакс-Украина"
Шмыгаль подтвердил желание Украины получить членство в ЕС в течение 10 летШмыгаль подтвердил желание Украины получить членство в ЕС в течение 10 лет
Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже, - РезниковУкраина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже, - Резников
Украина и ОБСЕ призвали РоSSию ускорить процесс обмена удерживаемых лицУкраина и ОБСЕ призвали РоSSию ускорить процесс обмена удерживаемых лиц
Минздрав инициировал расследование по факту возможной продажи вакцины PfizerМинздрав инициировал расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer
Украина хочет заключить максимальное число двусторонних соглашений о ЗСТУкраина хочет заключить максимальное число двусторонних соглашений о ЗСТ
Последние новости
Подгружаем последние новости