В июле Украина получит антиковидные вакцины Moderna, СoronaVac и Pfizer - Минздрав (обновлено)

График поставки антиковидных вакцин в августе будет известен позже.

В июле 2021 года Украина получит 7 млн доз вакцин против коронавируса Moderna и СoronaVac.

Об этом Lb.ua сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Из них Moderna (mRNA-1273) - 2 млн доз,

СoronaVac (SinoVac) - 5 млн доз.

График поставки антиковидных вакцин в августе будет известен позже.

Всего у Украины есть договоренности на 47 млн доз вакцин. Из них - 39 млн доз в рамках закупок за средства государственного бюджета, 8 млн доз - в рамках глобальной инициативы COVAX.

Вакцина NovaVax против Covid-19 сейчас проходит третий этап клинических испытаний.

Обновление 11:09. После публикации новости в Минздраве сообщили, что в июле также ожидается поставка миллиона доз вакцины против коронавируса Pfizer.

Напомним, Минздрав готовится к потенциально возможному росту заболеваемости коронавирусом. Глава ведомства Виктор Ляшко призвал граждан воспользоваться летним периодом, когда уровень заболеваемости низкий, и сделать прививки.

В Украине делают прививки тремя вакцинами: AstraZenecа, Pfizer/BioNTech и SinoVac/CoronaVac.

Вакцинироваться можно в пунктах прививок в семейных амбулаториях, центрах массовой вакцинации и по месту работы.