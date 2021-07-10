Кабмин направил законопроект о переходном периоде на Донбассе в Венецианскую комиссию

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников направил правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" в Венецианскую комиссию для получения экспертного заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что документ был направлен на рассмотрение комиссии еще 4 июня.

"В среду, 7 июля, Комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект заключения, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021 года. Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив , которые имеют целью обеспечить деоккупацию и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации", - подчеркнул вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Законопроектом предлагается распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды.

Кроме этого законопроект предлагает:

ввести элементы переходной юстиции;

определить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях;

установить институт конвалидации сделок;

создать предпосылки для формирования кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

определить особенности монетарной политики во время переходного периода.

Также законопроект предусматривает потерю силы рядом законов и постановлений, касающихся статуса временно оккупированных территорий, а также по Автономной Республике Крым накануне обретения независимости Украины и в первые годы после этого, которые уже реализованы.

Ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия "коллаборант". В МинТОТ считают, что люди на оккупированной территории в большинстве своем являются заложниками.