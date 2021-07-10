На Донбассе погиб украинский военный, еще трое травмированы

За сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В течение пятницы, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Около Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку от Новотошковского роSSийские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе Троицкого вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Около Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.

Неподалеку от Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А около Орехова роSSийские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Кроме того, один военный получил ранение, еще двое - боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 07:00 10 июля зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное около Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Около Водяного на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку от Широкина роSSийские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.