На Донбассе погиб украинский военный, еще трое травмированы
За сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.
В течение пятницы, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Около Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Неподалеку от Новотошковского роSSийские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.
В районе Троицкого вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Около Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.
Неподалеку от Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
А около Орехова роSSийские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Кроме того, один военный получил ранение, еще двое - боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
По состоянию на 07:00 10 июля зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.
Недалеко от населенного пункта Водяное около Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.
Около Водяного на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.
Неподалеку от Широкина роSSийские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Напомним, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил о трехкратном увеличении нарушений режима прекращения огня на Донбассе.