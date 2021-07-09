РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину

На видео он заявляет, что его "медовый месяц продолжается" и что он с девушкой "в Украине".

РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Моргенштерн
Фото: Радио "Комсомольская правда"

РоSSийский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) разместил в соцсетях видео, в котором утверждает, что сейчас находится в Украине. Певец сейчас находится в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Видеоролик он обнародовал сегодня в Istagram.

На нем певец вместе со своей нынешней невестой на фоне подсолнечного поля заявляет, что его "медовый месяц продолжается" и что он с девушкой "в Украине".

Дата и место съемки неизвестны.

29 апреля Министерство культуры и информационной политики внесло Моргенштерна в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. К такому шагу Минкульт прибегнул по представлению Службы безопасности.

20 апреля Моргенштерн заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, так как ему "страшно ехать в Украину", где "начинаются какие-то штуки не слишком прикольные". Концерты были запланированы на 3 июня в Киеве, 4 июня - в Харькове и 6 июня - в Запорожье. Стоимость билетов доходит до 4,5 тыс. гривень.

Моргенштерн спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года. В городе был объявлен траур по погибшим в пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже. Рэпер назвал это "показухой" и призвал проводить проверки пожарной безопасности.

17 июня стало известно, что певец подал иск к Службе безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину.

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