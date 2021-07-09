В "Слуге народа" призвали Юрченко сложить мандат народного депутата
По мнению руководства партии, Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал народного депутата Александра Юрченко, который вчера в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП во Львове, сложить мандат.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По мнению Корниенко, Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады.
"Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", - заявил Корниенко.
Глава партии также напомнил, что почти год назад Юрченко уже был фигурантом уголовного дела о взятках. В сентябре прошлого года Юрченко исключили из состава фракции "Слуга народа". Однако правоохранительные органы так и не привлекли его к ответственности.
Напомним, вчера народный депутат Александр Юрченко попал в ДТП во Львове. Нардеп выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, стоявшее в пробке.После этого депутат якобы пытался скрыться с места ДТП, но не смог. Впоследствии он напал на другого участника аварии. Результаты медицинского осмотра подтвердили, что Юрченко находился в состоянии наркотического опьянения.