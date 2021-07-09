В "Слуге народа" призвали Юрченко сложить мандат народного депутата

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал народного депутата Александра Юрченко, который вчера в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП во Львове, сложить мандат.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению Корниенко, Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады.

"Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", - заявил Корниенко.

Глава партии также напомнил, что почти год назад Юрченко уже был фигурантом уголовного дела о взятках. В сентябре прошлого года Юрченко исключили из состава фракции "Слуга народа". Однако правоохранительные органы так и не привлекли его к ответственности.

Напомним, вчера народный депутат Александр Юрченко попал в ДТП во Львове. Нардеп выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, стоявшее в пробке.После этого депутат якобы пытался скрыться с места ДТП, но не смог. Впоследствии он напал на другого участника аварии. Результаты медицинского осмотра подтвердили, что Юрченко находился в состоянии наркотического опьянения.