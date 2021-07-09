В "Слуге народа" призвали Юрченко сложить мандат народного депутата

По мнению руководства партии, Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады.

В "Слуге народа" призвали Юрченко сложить мандат народного депутата
Олександр Юрченко
Фото: facebook/Олександр Юрченко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал народного депутата Александра Юрченко, который вчера в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП во Львове, сложить мандат.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению Корниенко, Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады.

"Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", - заявил Корниенко.

Глава партии также напомнил, что почти год назад Юрченко уже был фигурантом уголовного дела о взятках. В сентябре прошлого года Юрченко исключили из состава фракции "Слуга народа". Однако правоохранительные органы так и не привлекли его к ответственности.

Напомним, вчера народный депутат Александр Юрченко попал в ДТП во Львове. Нардеп выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, стоявшее в пробке.После этого депутат якобы пытался скрыться с места ДТП, но не смог. Впоследствии он напал на другого участника аварии. Результаты медицинского осмотра подтвердили, что Юрченко находился в состоянии наркотического опьянения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Юрченко попал в ДТП во ЛьвовеНардеп Юрченко попал в ДТП во Львове
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Украина и ОБСЕ призвали РоSSию ускорить процесс обмена удерживаемых лицУкраина и ОБСЕ призвали РоSSию ускорить процесс обмена удерживаемых лиц
Неядерные государства призвали мир ликвидировать ядерное оружиеНеядерные государства призвали мир ликвидировать ядерное оружие
Сына роSSийского депутата приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство, которое он снял на видеоСына роSSийского депутата приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство, которое он снял на видео
США призвали Украину обеспечить полное расследование убийства ГонгадзеСША призвали Украину обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе
Корниенко пообещал выгнать из "Слуги народа" депутата Васильковского в случае, если его вина будет доказанаКорниенко пообещал выгнать из "Слуги народа" депутата Васильковского в случае, если его вина будет доказана
Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет спецмиссии ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат, - ГрауУхудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет спецмиссии ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат, - Грау
В Конгрессе США призвали передать Украине летальное оружиеВ Конгрессе США призвали передать Украине летальное оружие
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости