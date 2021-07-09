Семенченко выдвинули новое подозрение - в нелегальном хранении оружия

Бывшему народному депутату Семену Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на текст подозрения.

Ранее Семенченко подозревали только в создании незаконного вооруженного формирования (НВФ - ред.) и организации совершения террористического акта. Теперь к делу добавилось еще одно подозрение - приобретение и хранение оружия (ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

Как говорится в тексте подозрения, в апреле 2020 года Семенченко якобы отдал указание бывшему атовцу Вадиму Боровику (он сотрудничает со следствием - ред.) перевезти оружие на тренировочную базу так называемого незаконного военного формирования в селе Сувид. Для этого Семенченко якобы дал Боровику средства. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинении Семенченко. Весь ход операции якобы "был под личным контролем" последнего.

После того, как оружие перевезли, бывший командир батальона якобы дал Боровику 100 долларов для приобретения упаковочного материала, чтобы скрыть оружие.

Тот купил две бочки, в которые и сложил оружие. После этого Боровик вместе с другими установленными фигурантами дела, Безпальчуком и Егоровым, якобы закопали бочки на территории базы.

Кроме того, в тексте подозрения речь идет об еще одном эпизоде, когда якобы Семенченко распорядился спрятать оружие. Однако на этот раз одну бочку с оружием закопали на свалке.

Боровик также рассказал следствию, что уже в декабре 2020 года оружие из двух схронов перепрятал Безпальчук, закопав его в лесу по дороге на село Сувид. Там и нашли оружие правоохранители.

В то же время в подозрении указывается, где, когда именно и за сколько Семенченко приобрел это оружие и как оно вообще у него появилось. В тексте говорится лишь о факте его укрытия якобы по указанию бывшего нардепа.

Адвокат Семенченко Владислав Добош в комментарии изданию отметил, что подозрение было ожидаемо, однако удивление вызывает время его вручения. Поскольку существование незаконного вооруженного формирования вроде как должно предусматривать наличие оружия у его членов.

Защита говорит, что подозрение основано на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.

Напомним, Семенченко арестовали 26 марта за создание "частной армии". По версии СБУ , Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию охранных услуг. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконным вооруженным формированием.

Семенченко обвиняют по ч.3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, снабжение им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой). 29 апреля Печерский районный суд города Киева оставил Семенченко под стражей без альтернативы внесения залога.

14 мая Семенченко сообщили о подозрении в организации обстрела здания телеканала "112".