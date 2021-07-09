Пентагон предупредил о росте угрозы ядерного противостояния

"Растет потенциальная возможность региональных конфликтов с участием ядерных стран".

Пентагон предупредил о росте угрозы ядерного противостояния
Фото: sibnovosti.ru

В Министерстве обороны США указали на угрозу ядерной эскалации конфликтов в мире. Об этом говорится в обнародованном на днях отчете Пентагона.

Отчет "Общие ядерные операции» был составлен в апреле 2020 года и опубликован на запрос, поданный в рамках Закона США о свободе информации, передает Голос Америки.

В то время, как США "пытаются сократить количество и роль ядерного оружия", ряд других стран, наоборот, увеличивают ядерный арсенал, добавляют новое оружие и "повышают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах", говорится в отчете. Среди таких стран составители отчета назвали РоSSию, Китай, Северную Корею и Иран.

"Растет потенциальная возможность региональных конфликтов с участием ядерных стран - противников в нескольких частях мира, а также возможность проведения противниками ядерной эскалации во время кризиса или конфликта", - говорится в отчете.

Относительно РоSSии авторы отчета отмечают, что ее стратегия и доктрина "делают упор на возможное использование ядерного оружия в военных целях и целях принуждения".

Авторы указывают, что РоSSия провела модернизацию "унаследованного" советского ядерного оружия, а также "разрабатывает и размещает новые ядерные боеголовки и системы запуска, гиперзвуковые системы доставки, крылатые ракеты с ядерным зарядом и ядерным двигателем, подводные автономные торпеды".

Напомним, страны Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению призвали мировые ядерные державы принять меры по ликвидации ядерного оружия.

Стокгольмская инициатива объединяет 16 стран, не обладающих ядерным оружием. Туда входят, в частности Германия, Испания, Швеция, Япония, Канада и Аргентина.

Девять государств, о которых известно или считается, что они имеют ядерное оружие - США, РоSSия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.

Отчет Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI) обнаружил, что в 2020 году количество ядерных боеголовок целом уменьшилось, но РоSSия и США увеличили число ядерных боеприпасов, готовых к применению.

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