Ермак и Нуланд обсудили выполнение реформ Украиной
Руководитель ОПУ и заместитель Госсекретаря США провели телефонный разговор.
Глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили в телефонном разговоре прогресс в выполнении Украиной реформ.
Об этом сообщил новоназначенный пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Интерфакс-Украина.
"Обсудили прогресс, которого достигла Украина за последние две недели. Это касается документов о ВККС, ВСП, закона о корпоративном управлении, закона о СБУ. Понятно, что эти документы находятся на разных стадиях принятия, но они есть, и работа над ними продолжается. Собеседники затронули также ситуацию в "Нафтогазе", - заявил Никифоров на брифинге для СМИ.
Также, по словам Никифорова, "собеседники обсудили ситуацию в Беларуси".
"Было высказано беспокойство тем, что происходит там сейчас", - отметил он.
Кроме того, Ермак и Нуланд обсудили "некоторые вопросы безопасности, связанные с роSSийскими военными учениями" Запад-2021".
Как ранее сообщали в ОПУ, 24 июня Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США.