Ермак и Нуланд обсудили выполнение реформ Украиной

Глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили в телефонном разговоре прогресс в выполнении Украиной реформ.

Об этом сообщил новоназначенный пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Интерфакс-Украина.

"Обсудили прогресс, которого достигла Украина за последние две недели. Это касается документов о ВККС, ВСП, закона о корпоративном управлении, закона о СБУ . Понятно, что эти документы находятся на разных стадиях принятия, но они есть, и работа над ними продолжается. Собеседники затронули также ситуацию в "Нафтогазе", - заявил Никифоров на брифинге для СМИ .

Также, по словам Никифорова, "собеседники обсудили ситуацию в Беларуси".

"Было высказано беспокойство тем, что происходит там сейчас", - отметил он.

Кроме того, Ермак и Нуланд обсудили "некоторые вопросы безопасности, связанные с роSSийскими военными учениями" Запад-2021".