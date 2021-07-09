В ОПУ планируют проводить регулярные брифинги, - Никифоров

Новый пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал свои основные обязанности в должности.

Об этом он заявил во время брифинга 9 июля, передает Эспресо.

Никифоров отметил, что в ОПГ планируют проводить регулярные брифинги.

"Мы планируем делать их (брифинги - ред.) регулярными. Насколько регулярными они будут, сейчас пока сказать не могу. Офис президента хочет их проводить чаще. Но все так же будет зависеть от наполнения", - сообщил он.

Пресс-секретарь Зеленского назвал, чем будет заниматься в должности.

"В остальном мой функционал, как у классического пресс-секретаря: я провожу брифинги, сопровождаю президента на публичных мероприятиях. Я отвечаю, комментирую, доношу месседжи от Офиса президента, если что-то происходит внепланово. Если мы не успеваем собрать брифинг", - сказал он.

На вопрос, следил ли он за работой предыдущего пресс-секретаря и, возможно уже исследовал какие-то ошибки, Никифоров ответил: "Лично я не сталкивался, не сотрудничал, как журналист, с госпожой Юлией (Мендель - ред.). У меня к ней никаких замечаний нет. То, что у нее были какие-то публичные ... Не будем называть их скандалами. Да, я попробую их не повторять".

Напомним, сегодня Владимир Зеленский назначил нового пресс-секретаря Сергея Никифорова. До назначения на эту должность Никифоров работал телеведущим на телеканале "Украина 24".