В ОПУ планируют проводить регулярные брифинги, - Никифоров

Новый пресс-секретарь президента пообещал не повторять ошибок предшественницы.

В ОПУ планируют проводить регулярные брифинги, - Никифоров
Сергій Нікіфоров
Фото: Сергій Нікіфоров / Instagram

Новый пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал свои основные обязанности в должности.

Об этом он заявил во время брифинга 9 июля, передает Эспресо.

Никифоров отметил, что в ОПГ планируют проводить регулярные брифинги.

"Мы планируем делать их (брифинги - ред.) регулярными. Насколько регулярными они будут, сейчас пока сказать не могу. Офис президента хочет их проводить чаще. Но все так же будет зависеть от наполнения", - сообщил он.

Пресс-секретарь Зеленского назвал, чем будет заниматься в должности.

"В остальном мой функционал, как у классического пресс-секретаря: я провожу брифинги, сопровождаю президента на публичных мероприятиях. Я отвечаю, комментирую, доношу месседжи от Офиса президента, если что-то происходит внепланово. Если мы не успеваем собрать брифинг", - сказал он.

На вопрос, следил ли он за работой предыдущего пресс-секретаря и, возможно уже исследовал какие-то ошибки, Никифоров ответил: "Лично я не сталкивался, не сотрудничал, как журналист, с госпожой Юлией (Мендель - ред.). У меня к ней никаких замечаний нет. То, что у нее были какие-то публичные ... Не будем называть их скандалами. Да, я попробую их не повторять".

Напомним, сегодня Владимир Зеленский назначил нового пресс-секретаря Сергея Никифорова. До назначения на эту должность Никифоров работал телеведущим на телеканале "Украина 24".

Юлия Мендель завершила работу в должности пресс-секретаря президента Украины, но продолжит работать в команде Зеленского. По информации СМИ, Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными СМИ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
Конкурс на руководителя САП планируют завершить к концу летаКонкурс на руководителя САП планируют завершить к концу лета
Порошенко: информационные кампании о вакцинации должны проводить врачиПорошенко: информационные кампании о вакцинации должны проводить врачи
Прививки CoronaVac в Украине планируют начать 13 апреля, - ЛяшкоПрививки CoronaVac в Украине планируют начать 13 апреля, - Ляшко
В Одессе планируют перезахоронить жертв политических репрессийВ Одессе планируют перезахоронить жертв политических репрессий
В Раде планируют отменить следующую пленарную неделюВ Раде планируют отменить следующую пленарную неделю
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
США не планируют возвращать РоSSию в G7, - Белый домСША не планируют возвращать РоSSию в G7, - Белый дом
Строительство "Северного потока-2" планируют завершить ко Дню РоSSии, - разведкаСтроительство "Северного потока-2" планируют завершить ко Дню РоSSии, - разведка
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
Закон о Бюро экономической безопасности планируют принять 28 январяЗакон о Бюро экономической безопасности планируют принять 28 января
Последние новости
Подгружаем последние новости