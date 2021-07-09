Штаб ООС сообщил о шести обстрелах со стороны роSSийских оккупантов с начала суток

Украинские военные открывали ответный огонь.

Штаб ООС сообщил о шести обстрелах со стороны роSSийских оккупантов с начала суток
Фото: Олена Максименко

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть обстрелов со стороны роSSийских оккупантов. На обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет, информирует пресс-центр ООС.

Как сообщается в вечерней сводке, вблизи Зайцевого противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковского роSSийские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении Песок противник трижды осуществил обстрел из минометов 120-го калибра.

Как сообщалось, вчера на Донбассе погиб военный из Сумской области сержант Евгений Курасов, еще один боец получил ранения.

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