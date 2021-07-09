Венедиктова лишила Мамедова курирования двух последних направлений

"Задача была убрать Гюндуза Мамедова".

Венедиктова лишила Мамедова курирования двух последних направлений
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Заместителя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Гюндуза Мамедова лишили курирования двух последних направлений.

Об этом сообщила координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

"Сегодняшним приказом Ирина Венедиктова лишила Гюндуза Мамедова курирования последних двух направлений, которые у него оставались - направления взаимодействия с тренинговым центром (передала Симоненко) и ювенальной юстиции (передала Мустеце). Чем еще раз доказала, что все эти истории о секретных письмах и государственной тайне - просто тупые отмазки. Задача была убрать Гюндуза Мамедова, - написала Решетилова в фейсбуке.

Ранее Решетилова сообщала, что у Мамедова забрали доступ к государственной тайне.

29 июня Венедиктова передала департамент, ранее находившийся в подчинении Гюндуза Мамедова, другому заместителю - Максиму Якубовскому.

На следующий день Венедиктова передумала и переподчинила "департамент войны" себе.

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