Генерал-лейтенант Игорь Павловский считает, что дело, возбужденное против него, заказано "с целью дискредитации генералов Вооруженных сил Украины".

Об этом он заявил во время выступления на судебном заседании.

"В 2014 году во время мобилизации у нас на складах было 462 ботинка с высоким берцем, 1200 т керосина для всей авиации Украины, 36 тыс. т дизельного топлива и 8,5 тыс. т автобензина. На складе 200 шлемов кевларовых, 200 бронежилетов. И начиная с 2014 и 2015 года - я горжусь тем, что на сегодня Украина с тех 462 ботинок дошла до высокоточного оружия, крылатых ракет, модернизации самолетов, модернизации вертолетов. В целом переоснащения армии и в целом возможностей, которые определяются по вооружениям и военной техникой", - отметил Павловский.

Как известно, в должности заместителя министра обороны Павловский занимался поставками ВСУ после начала роSSийской агрессии.

"Я восемь раз объехал передний край. Тех, кто меня обвиняет, у себя я не видел. Как тот, кто у меня не был, сегодня смеет втаптывать в грязь генеральские погоны, честь, совесть? Две войны за печами и 38 лет выслуги", - заявил боевой генерал.

Он отметил: "То, что пишут в подозрении - это полный абсурд, я его не понял, поэтому крупным шрифтом я на нем написал "С подозрением не согласен". Абсурд. Говорить о том, что "Ленинская кузница" не в состоянии делать корабли, - это абсурд, который заносят в суд, а не подтверждая никакими документами".

Павловский заверил, что завод "Кузница на Рыбальском" - единственное предприятие в Украине, которое способно производить военные корабли. А все контракты заключались в соответствии с действующим законодательством и со всеми предусмотренными процедурами.

"А теперь скажите, за что это подозрение? Зачем это сделано? Это заказ для того, чтобы дискредитировать генералов Вооруженных сил Украины, чтобы дискредитировать офицеров ВСУ", - убежден он.

Напомним, Игорь Павловский служил в первом миротворческом батальоне Украины с миссией в Сараево. В 2014 году возглавлял оборону Мариуполя. Далее занимал должность заместителя министра обороны. Страна-агрессор РоSSия возбудила против генерала Павловского несколько уголовных дел.