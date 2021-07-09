Минфин заявил о согласовании позиций с МВФ относительно реформ и независимости НАБУ (обновлено)

Фонд до сих пор волнует "откат антикоррупционных усилий".

Министерство финансов Украины отчиталось о результатах переговоров министра Сергея Марченко с представителями Международного валютного фонда в Вашингтоне.

На сайте Минфина сообщается, что Марченко встречался с директором Европейского департамента Альфредом Камером, исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом, главой миссии МВФ в Украине Иванной Владков-Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном и другими представителями команды МВФ .

Обновление. В пресс-службе Минфина уточнили результаты переговоров.

"Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросов независимости НАБУ", - отметили в министерстве.

Марченко заявил, в частности, что Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ , а Верховная Рада в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества.

В сообщении сказано, что Фонд все еще волнует "откат антикоррупционных усилий", ставший следствием прошлогоднего скандального решения Конституционного суда. Эксперты МВФ отметили, что это требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.

"Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, после чего денег государство не получало. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину завершился без решения о пересмотре программы stand by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

Ранее сообщалось, что ключевыми требованиями для получения денег является принятие закона об очищении Высшего совета правосудия, конкурсный отбор главы НАБУ и установление тюремного заключения за недостоверные декларации.