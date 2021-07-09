На Черниговщине военком попался на $1200 взятки за непризыв в армию
Офицеру и его сообщнику грозит от 5 до 10 лет с конфискацией.
Черниговские полицейские разоблачили военного комиссара на требовании взятки за непризыв на службу в Вооруженные силы Украины.
По сообщению пресс-службы Национальной полиции, 1200 долларов США неправомерной выгоды требовал районный военный комиссар от местной жительницы. За эту сумму обещал решить вопрос о непризыве ее сына на срочную военную службу.
"С целью сокрытия противоправной деятельности фигурант привлек посредника, именно через него получал деньги за свои услуги. Полицейские задокументировали два факта получения военкомом неправомерной выгоды по 600 долларов США", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении офицеру и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Ранее в Харьковской области главный врач попалась на взятке за заключение о непригодности призывника к службе. Свои "услуги" она оценила в 12 тысяч гривеньи 700 долларов.