На Черниговщине военком попался на $1200 взятки за непризыв в армию

Офицеру и его сообщнику грозит от 5 до 10 лет с конфискацией.

Черниговские полицейские разоблачили военного комиссара на требовании взятки за непризыв на службу в Вооруженные силы Украины.

По сообщению пресс-службы Национальной полиции, 1200 долларов США неправомерной выгоды требовал районный военный комиссар от местной жительницы. За эту сумму обещал решить вопрос о непризыве ее сына на срочную военную службу.

Фото: mvs.gov.ua

"С целью сокрытия противоправной деятельности фигурант привлек посредника, именно через него получал деньги за свои услуги. Полицейские задокументировали два факта получения военкомом неправомерной выгоды по 600 долларов США", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении офицеру и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее в Харьковской области главный врач попалась на взятке за заключение о непригодности призывника к службе. Свои "услуги" она оценила в 12 тысяч гривеньи 700 долларов.

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