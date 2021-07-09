США вводят санкции против компаний и лиц, которые хотели купить товары для роSSийских военных программ

Всего в списке представителей Китая - 23.

Министерство торговли США вводит санкции против юридических и физических лиц, в частности - компаний из РоSSии и Китая. Причина принятия ограничительных мер - попытки закупки американских электронных компонентов для использования в роSSийских оборонных программах.

Также в список, обнародованного министерством, попали компании из Ирана, Канады, Пакистана, Нидерландов, Турции, ОАЭ и Великобритании.

В частности, санкции наложили на русских Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко, Маргариту Кузнецову, а также компании ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" и "Радиант Групп".

Больше всего в списке представителей Китая - 23.