США вводят санкции против компаний и лиц, которые хотели купить товары для роSSийских военных программ

Всего в списке представителей Китая - 23.

США вводят санкции против компаний и лиц, которые хотели купить товары для роSSийских военных программ
Фото: 24tv.ua

Министерство торговли США вводит санкции против юридических и физических лиц, в частности - компаний из РоSSии и Китая. Причина принятия ограничительных мер - попытки закупки американских электронных компонентов для использования в роSSийских оборонных программах.

Также в список, обнародованного министерством, попали компании из Ирана, Канады, Пакистана, Нидерландов, Турции, ОАЭ и Великобритании.

В частности, санкции наложили на русских Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко, Маргариту Кузнецову, а также компании ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" и "Радиант Групп".

Больше всего в списке представителей Китая - 23.

Напомним, что в июне советник президента США сообщил, что администрация Джо Байдена готовится ввести дополнительные санкции против РоSSии из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального.

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