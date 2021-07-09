Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок

Зеленский переформатировал гуманитарное направление работы ОП.

Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Аппарата Офиса президента. Вместо Алексея Днепрова на эту должность назначено Марию Витушок.

Соответствующие указы президента от 9 июля обнародованы на сайте главы государства.

"Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины назначено Марию Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете Министров, Администрации Президента", - сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, с целью переформатирования работы на гуманитарном направлении заместителем руководителя Офиса Президента Украины, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования.

Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя Офиса Президента Украины, назначен советником Президента Украины и "фокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов". Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил нового спикера. Им стал тележурналист Сергей Никифоров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
Реувен Ривлин оставляет пост президента ИзраиляРеувен Ривлин оставляет пост президента Израиля
Адвокаты Порошенко подали в суд на президента Зеленского с требованием обнародовать оригиналы "пленок Бигуса"Адвокаты Порошенко подали в суд на президента Зеленского с требованием обнародовать оригиналы "пленок Бигуса"
Офис президента: крымскотатарский флаг вновь стал символом борьбыОфис президента: крымскотатарский флаг вновь стал символом борьбы
Офис президента объяснил заявление Зеленского о "вагнеровцах"Офис президента объяснил заявление Зеленского о "вагнеровцах"
В офисе президента рассказали, кто станет пресс-секретарем ЗеленскогоВ офисе президента рассказали, кто станет пресс-секретарем Зеленского
Блок экс-президента Армении заявил о "спорности" результатов парламентских выборовБлок экс-президента Армении заявил о "спорности" результатов парламентских выборов
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
В Иране на выборах президента победил Ибрагим Раиси (обновлено)В Иране на выборах президента победил Ибрагим Раиси (обновлено)
В Иране на выборах президента побеждает глава судебной власти страныВ Иране на выборах президента побеждает глава судебной власти страны
"Европейская солидарность" призвала президента ветировать закон о "нулевом" декларировании"Европейская солидарность" призвала президента ветировать закон о "нулевом" декларировании
Последние новости
Подгружаем последние новости