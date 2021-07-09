Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Аппарата Офиса президента. Вместо Алексея Днепрова на эту должность назначено Марию Витушок.

Соответствующие указы президента от 9 июля обнародованы на сайте главы государства.

"Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины назначено Марию Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете Министров, Администрации Президента", - сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, с целью переформатирования работы на гуманитарном направлении заместителем руководителя Офиса Президента Украины, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования.

Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя Офиса Президента Украины, назначен советником Президента Украины и "фокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов". Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил нового спикера. Им стал тележурналист Сергей Никифоров.