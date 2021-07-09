Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок
Зеленский переформатировал гуманитарное направление работы ОП.
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Аппарата Офиса президента. Вместо Алексея Днепрова на эту должность назначено Марию Витушок.
Соответствующие указы президента от 9 июля обнародованы на сайте главы государства.
"Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины назначено Марию Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете Министров, Администрации Президента", - сообщает пресс-служба президента.
Как отмечается, с целью переформатирования работы на гуманитарном направлении заместителем руководителя Офиса Президента Украины, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования.
Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя Офиса Президента Украины, назначен советником Президента Украины и "фокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов". Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил нового спикера. Им стал тележурналист Сергей Никифоров.