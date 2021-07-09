В состав Наблюдательного Совета УКФ вошла Лариса Артюгина

Коммуникационный отдел УКФ не смог уточнить, по чьей квоте состоялось это назначение.

В состав Наблюдательного Совета УКФ вошла Лариса Артюгина
Фото: УКФ

Лариса Артюгина вошла в состав Наблюдательного Совета Украинского Культурного Фонда. Сообщение об этом появилось на сайте УКФ.

Лариса Артюгина - украинский кинорежиссер, руководитель общественной организации «Новый Донбасс», продюсер docUA Platform/Платформа украинской документалистики, основательница Школы документалистики и медиа. Имеет многолетний опыт преподавания режиссуры документального кино в университете и практической работы в кинопроизводстве. Работала как документалистка на прифронтовых территориях, создала серию документальных фильмов о жизни современных украинцев.

Напомним, Наблюдательный Совет УКФ состоит из 9 членов: двух назначает президент, двух - МКИП, двух - выбирают от учреждений культуры, еще двух - от общественных объединений; и главы фонда (его назначают приказом министра культуры). Ранее, в ходе затянувшегося кризиса институции, из состава Наблюдательного Совета вышли Екатерина Чуева (квота МКИП), Артемий Сурин (квота президента) и Лариса Мудрак (возглавляла Наблюдательный Совет). Как подтвердил в интервью Радио Культура исполнительный директор УКФ Владислав Берковский, еще один из членов Наблюдательного Совета Юрий Рыбчинский (квота президента) не посещает заседания. Таким образом, фактически заблокированной была работа УКФ в части утверждения проектов с большим бюджетом. По закону, такие проекты должен утверждать Наблюдательный Совет, легитимный кворум которого - 6 членов.

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