Освобожденный после задержания в Беларуси гражданин Украины заявил, что его пытали в КГБ
МИД Украины решительно осудили действия белорусских властей.
Освобожденный после задержания в Беларуси гражданин Украины Павел Рабешко заявил, что его пытали в КГБ.
Об этом он рассказал телеграмм-каналу "Свободный Столин".
Рабешко сказал, что после задержания его доставили в пинское КГБ. Родственники не были проинформированы о местонахождении парня. В течение шести часов работники КГБ допрашивали Рабешко с применением физической силы.
По словам 24-летнего Павла, его несколько раз били по голове, телу, душили и ударили об шкаф. Также угрожали и оскорбляли.
Павел Рабешко заявил, что зафиксировал все следы избиения и доказательства будут использованы по новому уголовному делу.
Рабешко освободили в день задержания.
В украинском МИД отреагировали на заявление Павла Рабешко.
"Решительно осуждаем пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине", - заявил в комментарии LB.ua представитель МИД Олег Николенко.
Как отмечается, украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и помогли безопасно покинуть территорию Беларуси.
В МИД Украины призвали власть в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека.
Также во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь.
Как сообщалось, 3 июля, в День Независимости Беларуси, по стране прокатилась очередная волна протестов против режима Александра Лукашенко. Задержание и обыски прошли также в Минске и Бресте.