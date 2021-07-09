Освобожденный после задержания в Беларуси гражданин Украины заявил, что его пытали в КГБ

Освобожденный после задержания в Беларуси гражданин Украины Павел Рабешко заявил, что его пытали в КГБ.

Об этом он рассказал телеграмм-каналу "Свободный Столин".

Рабешко сказал, что после задержания его доставили в пинское КГБ. Родственники не были проинформированы о местонахождении парня. В течение шести часов работники КГБ допрашивали Рабешко с применением физической силы.

По словам 24-летнего Павла, его несколько раз били по голове, телу, душили и ударили об шкаф. Также угрожали и оскорбляли.

Павел Рабешко заявил, что зафиксировал все следы избиения и доказательства будут использованы по новому уголовному делу.

Рабешко освободили в день задержания.

В украинском МИД отреагировали на заявление Павла Рабешко.

"Решительно осуждаем пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине", - заявил в комментарии LB.ua представитель МИД Олег Николенко.

Как отмечается, украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и помогли безопасно покинуть территорию Беларуси.

В МИД Украины призвали власть в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека.

Также во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь .

Как сообщалось, 3 июля, в День Независимости Беларуси, по стране прокатилась очередная волна протестов против режима Александра Лукашенко. Задержание и обыски прошли также в Минске и Бресте.