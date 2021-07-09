Зеленский назначил нового спикера

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении своим пресс-секретарем Сергея Никифорова.

Соответствующий указ президента от 9 июля обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем Президента Украины", - сказано в документе.

Вместе с тем глава государства издал указ об освобождении Юлии Мендель с должности своего пресс-секретаря. Она выполняла обязанности спикера с июня 2019 года.

Напомним, в апреле стало известно, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оставляет должность. Позже в ОП сообщили, что Мендель останется работать советником.

Сергей Никифоров в 2008 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, имеет почти 15-летний опыт работы в тележурналистике.

В начале карьеры работал на "К1", "24 канале", "Первом национальном", а также на криворожском телевидении. С 2011-го по 2017-й работал на международном канале Euronews в Лионе.

До назначения представителем президента Украины Никифоров работал телеведущим на телеканале "Украина 24".