В ОБСЕ заявили о трехкратном увеличении нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Из 21 марта по 6 июня СММ зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения.

В ОБСЕ заявили о трехкратном увеличении нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік
Фото: osce.org

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил о трехкратном увеличении нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

В обращении к Постоянному совету ОБСЕ Чевик отметил, что ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучшается, а вызовы только обостряются, сообщает пресс-служба организации.

"С прошлой моего доклада СММ зафиксировала трехкратное увеличение нарушений режима прекращения огня", - сообщил он.

Посол отметил, что расширилась география боевых действий вдоль линии соприкосновения, случаев более широкого применения смертельного и разрушительного вооружения заметно увеличилось, а вместе с этим выросло количество и масштаб повреждений объектов гражданской инфраструктуры.

По словам главы миссии, особенно неприятным является ухудшение ситуации на участках разведения сил и средств, "которые определенным образом символизировали преданность сторон мирному урегулированию".

Чевик обратил внимание Совета на тот факт, что за отчетный период с 21 марта по 6 июня 2021 года СММ зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения. Около 75% из них были жертвами срабатывания мин, невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, отметив "необходимость немедленного прогресса в выполнении сторонами обязательств по противоминной деятельности".

Глава миссии напомнил, что свобода передвижения мирного населения через линию соприкосновения, по-прежнему существенно ограничивается, и призвал открыть все соответствующие блокпосты, в частности новые пункты пропуска в Золотом и Счастье.

Председатель СММ призвал стороны вернуться к применению конструктивного подхода как на местах, так и в Рабочей подгруппе трехстороннего контактной группы по вопросам безопасности. Чевик отметил, что прогресс возможен только тогда, когда стороны возьмут на себя ответственность и будут ответственно относиться к выполнению своих обязательств.

Напомним, спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау заявила о дальнейшем росте числа нарушений "режима тишины" на Донбассе за две недели. Также ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил.

Как неоднократно заявляли в украинской делегации ТКГ, все предложения и инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе “не встречают должной реакции роSSийской стороны".

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