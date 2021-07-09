ВАКС приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего сотрудника СБУ

Подсудимого обвиняли в получении взятки в 50 тысяч долларов, но доказать не смогли.

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 9 июля, вынес приговор бывшему оперуполномоченному Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. НАБУ и САП обвиняли его в злоупотреблении влиянием и получении взятки.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

В июле 2016 на одном из предприятий Киевской области прошел обыск, во время которого было изъято производственное оборудование для обработки янтаря и янтарное сырье весом 55 кг. Подсудимый, который тогда работал в СБУ , предложил за 50 тысяч долларов повлиять на судью, чтобы компания смогла быстрее вернуть оборудование.

Подозрение экс-работнику СБУ сообщили лишь в сентябре 2018 года, когда он уже работал в Государственной фискальной службе.

Суд признал бывшего оперативника виновным по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы и запретил в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления.

В то же время НАБУ и прокуроры не смогли доказать обвинение по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, поэтому за ней бывшего оперативника оправдали.

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней с момента его провозглашения.

В САП заявили, что воспользуются этим правом, потому что не согласны с приговором ВАКС.