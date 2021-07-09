МОЗ ожидает поставку 7 млн доз вакцины от коронавируса в июле

Сейчас МОЗ готовится к потенциально возможному росту заболеваемости коронавирусом.

МОЗ ожидает поставку 7 млн доз вакцины от коронавируса в июле
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения рассчитывает на поставку за июль 7 млн доз вакцины против COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На протяжении июля мы ожидаем поставку еще около 7 млн доз вакцины. Поэтому в принципе будем делать все возможное, чтобы нарастить дополнительные темпы", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в Украине сделано почти 105 тысяч прививок, и эта цифра не является пределом способности украинской системы здравоохранения.

Министр отметил, что сейчас МОЗ готовится к потенциально возможному росту заболеваемости коронавирусом. Он также призвал граждан воспользоваться летним периодом, когда уровень заболеваемости низкий, и пройти вакцинацию.

Напомним, после почти миллиона введенных доз вакцин от коронавируса зафиксировано 1436 сообщений об осложнениях вследствие прививки. Эта цифра составляет менее 1% от общего количества вакцинаций.

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