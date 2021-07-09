Зеленский согласовал выделение 742 млн гривен судам первой и апелляционной инстанций

Деньги пойдут на выплату зарплат работникам аппаратов.

Зеленский согласовал выделение 742 млн гривен судам первой и апелляционной инстанций
Фото: mintrans.news

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами, который был принят 17 июня.

На сайте Офиса президента сообщается, что он предусматривает выделение 742 млн гривен на нужды судов первой и апелляционной инстанции. Деньги пойдут в первую очередь на выплату заработных плат для работников аппаратов судов, а также на коммунальные услуги и почтовую корреспонденцию.

"Право на своевременную выплату заработной платы защищено законом. Но это право систематически нарушается в отношении работников аппаратов судов. Так, на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности. Предусмотренных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат. Необходимость финансового обеспечения судов также отмечают международные институты, указывая, что суды требуют достаточных ресурсов", - говорится в сообщении.

Напомним, Государственная судебная администрация, Совет судей и Высший совет правосудия неоднократно заявляли, что в государственном бюджете на 2021 год заложили недостаточно денег для финансирования судебной системы.

Судебные органы приветствовали принятие закона о выделении дополнительных 742 млн гривен, но подчеркивали, что это не решает системно проблемы тотального недофинансирования судебной системы.

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