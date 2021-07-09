Новинский не смог договориться с Мураевым о покупке телеканала "Наш"

Группа компаний Smart Holding депутата Верховной Рады Вадима Новинского вышла из переговорного процесса по покупке телеканала "Наш".

Об этом говорится на странице пресс-службы Новинского в фейсбуке.

"Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайны. Однако мы не пришли к договоренности с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", - приводит слова Новинского его пресс-служба.

Напомним, что сейчас владельцем "Наш" (ООО "Наша Прага") "является бывший депутат Евгений Мураев. Несколько месяцев назад появилась информация о том, что Новинский хочет выкупить телеканал, а в июне депутат официально это подтвердил.

Ранее Мураеву принадлежал канал NewsOne (ООО "Новости 24 часа"), но в начале октября 2018 года корпоративные права на него перешли к депутату Тарасу Козаку, близкому к Виктору Медведчуку.