Новинский не смог договориться с Мураевым о покупке телеканала "Наш"

"Публично сообщаем о прекращении переговоров".

Новинский не смог договориться с Мураевым о покупке телеканала "Наш"

Группа компаний Smart Holding депутата Верховной Рады Вадима Новинского вышла из переговорного процесса по покупке телеканала "Наш".

Об этом говорится на странице пресс-службы Новинского в фейсбуке.

"Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайны. Однако мы не пришли к договоренности с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", - приводит слова Новинского его пресс-служба.

Напомним, что сейчас владельцем "Наш" (ООО "Наша Прага") "является бывший депутат Евгений Мураев. Несколько месяцев назад появилась информация о том, что Новинский хочет выкупить телеканал, а в июне депутат официально это подтвердил.

Ранее Мураеву принадлежал канал NewsOne (ООО "Новости 24 часа"), но в начале октября 2018 года корпоративные права на него перешли к депутату Тарасу Козаку, близкому к Виктору Медведчуку.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
Новинский заявил о возможном уходе из политикиНовинский заявил о возможном уходе из политики
Американцы смогут выбирать пол в паспортахАмериканцы смогут выбирать пол в паспортах
Мураев заявил, что передает управление телеканала "Наш" трудовому коллективуМураев заявил, что передает управление телеканала "Наш" трудовому коллективу
Шмыгаль поделился планами договориться с Евросоюзом о пяти "безвизах"Шмыгаль поделился планами договориться с Евросоюзом о пяти "безвизах"
Новинский хочет купить телеканал "Наш"Новинский хочет купить телеканал "Наш"
Саммит в Женеве развеял иллюзии Кремля о возможности договориться с Западом, - ПорошенкоСаммит в Женеве развеял иллюзии Кремля о возможности договориться с Западом, - Порошенко
Две трети сериалов на украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсменДве трети сериалов на украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен
Языковые квоты: четыре телеканала нарушают закон в вечернем прайм-таймеЯзыковые квоты: четыре телеканала нарушают закон в вечернем прайм-тайме
Минздрав подготовил список больниц, которые смогут восстановить плановые госпитализации и операцииМинздрав подготовил список больниц, которые смогут восстановить плановые госпитализации и операции
У Зеленского хотят сделать "деолигархизацию" новостей на телеканалахУ Зеленского хотят сделать "деолигархизацию" новостей на телеканалах
Последние новости
Подгружаем последние новости