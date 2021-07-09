ГБР обыскало "Киевводоканал" по делу о хищении

Государственное бюро расследований в четверг, 8 июля, устроило обыск в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал".

На сайте ГБР сообщается, что дело касается возможного хищения средств при строительстве первой очереди Бортнической станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов Киева .

По предварительным данным, чиновники КГГА и "Киевводоканала" могли завысить стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму более 150 млн грн и вывести эти деньги через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой службы.

Кроме того, установлено, что в 2020 году "Киевводоканал" использовал на реконструкции участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора в Подольском районе и канализационного коллектора в Оболонском районе трубы худшего качества, чем заказывал во время тендера на Prozorro.

Обыск в офисе "Киевводоканала" позволил изъять документацию, касающуюся выполнения строительных работ на вышеуказанных объектах.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), подозреваемых нет.

Напомним, что 8 июля обыски прошли также в "Киевавтодоре". Там следственные действия касались покупки грузовых и специализированных автомобилей для строительства дорог.