Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью

Спиральные барьеры появятся в районе, где чаще всего ловят нелегальных мигрантов.

Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью
Колючая проволока на западной границе Украины
Фото: dpsu.gov.ua

Армия Литвы в пятницу, 9 июля, начала разворачивать забор из колючей проволоки на южной границе с Беларусью вблизи города Друскининкай.

Об этом сообщило литовское новостное агентство BNS.

Общая протяженность участка границы, где появится колючая проволока - около 30 километров. Его разворачивают именно в этом месте, так как с начала года здесь задержали наибольшее количество нелегальных мигрантов - более полутысячи. Всего в течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли по меньшей мере полторы тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.

За последние месяцы Литва столкнулась почти с двадцатикратным увеличением потока нелегалов из Беларуси. Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы.

На этой неделе правительство Литвы решило усилить границу армией и создать дополнительный физический барьер в виде колючей проволоки.

Забор будет сооружен из спиральных катушек, которые накладываются друг на друга и соединяются между собой с помощью специальных колышков. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объяснял, что этот барьер будет действовать как средство, чтобы ненадолго задержать мигрантов на границе до прибытия пограничников.

Напомним, что Беларусь начала задерживать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки (а по неофициальной информации - даже организовано завозить их "иракскими авиалиниями") после того, как Евросоюз начал вводить санкции против режима Лукашенко в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием оппозиционного блогера.

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