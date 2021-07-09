Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью

Спиральные барьеры появятся в районе, где чаще всего ловят нелегальных мигрантов.

Армия Литвы в пятницу, 9 июля, начала разворачивать забор из колючей проволоки на южной границе с Беларусью вблизи города Друскининкай.

Об этом сообщило литовское новостное агентство BNS.

Общая протяженность участка границы, где появится колючая проволока - около 30 километров. Его разворачивают именно в этом месте, так как с начала года здесь задержали наибольшее количество нелегальных мигрантов - более полутысячи. Всего в течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли по меньшей мере полторы тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.

За последние месяцы Литва столкнулась почти с двадцатикратным увеличением потока нелегалов из Беларуси. Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы.

На этой неделе правительство Литвы решило усилить границу армией и создать дополнительный физический барьер в виде колючей проволоки.

Забор будет сооружен из спиральных катушек, которые накладываются друг на друга и соединяются между собой с помощью специальных колышков. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объяснял, что этот барьер будет действовать как средство, чтобы ненадолго задержать мигрантов на границе до прибытия пограничников.