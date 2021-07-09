За Зеленского готовы голосовать почти 29%, Порошенко - 18%, Смешко - третий в рейтинге - SOCIS

За Владимира Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, которые определились с выбором и пошли бы на голосование. Его ближайшим конкурентом является Петр Порошенко (" ЕС "), который имеет поддержку в 18,4%, а Игорь Смешко ( "Сила и честь") - 10,3%. Об этом говорится в результатах опроса SOCIS, проведенного 25-30 июня.

Четвертая по уровню поддержки - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (8,5%), а Юрий Бойко с ОПЗЖ имеет 7,9%.

Если бы во второй тур попали пара Зеленский-Порошенко, то действующий президент набрал бы 60% голосов, а бывший - 40%. В паре Зеленский-Бойко первый имеет 76%, а второй - 24%.

В паре Порошенко-Бойко лидер "евросолидарности" имеет 60%, а его оппонент - 40%.

На парламентских выборах наибольшую поддержку на уровне 24,8% тех, кто определился, получила бы партия "Слуга народа". На втором месте - " ЕС " с 18,1%, на третьем - ОПЗЖ с 13,3%, на четвертом - "Батькивщина" с 10,8%. Пятое место имеет "Сила и честь" (8,3%). Шанс на попадание в парламент также "Украинская стратегия Владимира Гройсмана" с 4,9%.

Сроки проведения исследования: 25 - 30 июня 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области; Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): (доверительный интервал): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%.

Согласно опросу SOCIS 28 мая - 3 июня, рейтинг Зеленского составлял 28,1%, Порошенко - 16,7%, Тимошенко - 12,2%, а Смешко - 9,6%.