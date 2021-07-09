У украинского политзаключенного Газиева случился микроинсульт в роSSийском СИЗО, но медик это опроверг, - омбудсмен

Денисова призвала генпрокурора РФ дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО.

У украинского политзаключенного Газиева случился микроинсульт в роSSийском СИЗО, но медик это опроверг, - омбудсмен
Сервет Газієв

Адвокат украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, который незаконно содержится в СИЗО в Ростовской области РФ, сообщил, что у его подзащитного случился микроинсульт, который вызвал паралич лица.

Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмина Денисова.

"По словам правозащитника, врач скорой, которую вызвали в следственный изолятор, это опроверг. Сказал, что Сервет вполне здоров и не нуждается в помощи. Наш согражданин также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли. Однако обращения в администрацию СИЗО о предоставлении необходимой медицинской помощи и проведении квалифицированного врачебного осмотра игнорируются!", - говорится в сообщении.

Денисова отметила, что такие действия расценивает как пытки и бесчеловечное обращение, а также как нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Газиева, в частности - обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, в том числе госпитализировать в стационар медучреждения, где провести медицинское обследование и дальнейшее лечение, а также содействие в избрании другой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья гражданина Украины.

"От генерального прокурора РФ Игоря Краснова требую дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО-5 города Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности. Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля", - отметила Денисова.

Напомним, Газиев как член исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" был незаконно задержан роSSийскими силовиками в оккупированном РФ Крыму по необоснованному обвинению в экстремизме 27 марта 2019 года.

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