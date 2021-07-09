В "Голосе" прокомментировали вето Зеленского на закон о ВККС

Ветирование закона в партии считают бессистемностью.

В "Голосе" прокомментировали вето Зеленского на закон о ВККС
Фото: goloszmin.org

Ветирование судебного законопроекта №3711-д, который 29 июня во втором чтении и в целом принял парламент - результат бессистемной, непрофессиональной работы власти. Об этом заявил народный депутат фракции «Голос» Олег Макаров.

«Еще осенью Верховная Рада направила законопроект №3711, поданный президентом, на повторное первое чтение из-за его несовершенства. Команда президента, депутаты монобольшинства зарегистрировали №3711-р, содержащий те же недостатки. Ко второму чтению юридическая команда президента в качестве поправок от депутатов своей фракции подала фактически новую, уже третью редакцию этого закона, которая после жарких дискуссий и доработки в комитете была принята», - рассказывает Олег Макаров.

По его словам, в процессе принятия законопроекта во втором чтении в сессионном зале была обнаружена противоречивость некоторых статей между собой. "И вот теперь мы имеем вето президента с его очередными предложениями к тексту законопроекта, - говорит нардеп. Олег Макаров убежден: это свидетельствует о вопиющем непрофессионализме и бессистемности власти.

«Это все, что нужно знать о серьезности подхода юридической команды президента к тому, что они называют «судебной реформой», - добавил Олег Макаров.

Между тем государство до сих пор, по версии Всемирного банка, почти в конце рейтинга верховенства права - на 158 месте. Украинским судам не доверяют 78% наших граждан, а полностью доверяют менее 2%. Иностранные инвесторы впервые за пять лет назвали недоверие к судебной власти преградой номер один для инвестиций.

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