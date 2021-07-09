Глава одного из судов в Одесской области попался на взятке

Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении голове одного из городских районных судов Одесской области по подозрению в мошенничестве. Ему и еще одному адвокату инкриминируют выманивание денег у гражданина за принятие положительного судебного решения.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Председатель суда при посредничестве адвоката пообещал жителю Одесской области обеспечить принятие другим судьей положительного решения. Ранее гражданская жена гражданина уже выиграла в этом суде дело о взыскании задолженности с предприятия-должника. Однако, в определенные сроки деньги не были перечислены, поэтому она обратилась в суд по восстановлении сроков предъявления исполнительного документа. Сначала судья и адвокат планировали получить от гражданина 700 тыс. гривен, а затем уменьшили сумму до 6 тыс. долларов США ", - говорится в сообщении.

Правоохранители сначала задокументировали передачу 3,5 тыс. долларов, а при получении оставшихся 2,5 тыс. долларов адвоката задержали.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Дело квалифицировали не как получение неправомерной выгоды, что является подследственности НАБУ, а как мошенничество (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса).

В Одесской области есть три городских районных суда - в Белгороде-Днестровском, Измаиле и Подольске.