Венгерское правительство через гранты годами наращивает влияние в Украине, - "Схемы"

Закарпатье получило от венгерского правительства почти 36 миллиардов форинтов- это более 3 млрд гривен или 115 млн евро

Правительство Венгрии годами систематически финансирует Закарпатье, вкладывая в приграничный регион миллиарды гривен и наращивая влияние в Украине.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Журналисты проанализировали базу данных, которая содержит подробную информацию о распределении венгерской помощи через один из основных государственных фондов - имени Бетлена Габора - за 10-летний период до 2020 года и обнаружили, что в среднем через этот фонд преимущественно закарпатские венгры получили более 3 млрд гривен в виде грантов.

По подсчетам "Схем", Закарпатье получило от венгерского правительства почти 36 миллиардов форинтов - это более 3 млрд гривен или 115 миллионов евро. Гранты поступали в приграничный регион регулярно - в период с 2011 по 2020 годы.

Доступ к базе данных распределения безвозвратной венгерской помощи оказали Сербский центр журналистских расследований и словацкий - имени Яна Куцяка, пригласив "Схемы" к сотрудничеству.

В рамках проекта "Hungarian money: влияние Орбана" журналисты-расследователи из Словакии, Хорватии, Румынии, Сербии и Словении опубликовали исследование об истинных мотивах финансовой политики венгерского правительства, возглавляемого премьер-министром Виктором Орбаном, и ее влиянии в соседних с Венгрией странах .

Гранты на Закарпатье поступали из правительственного фонда Бетлена Габора, официальная цель которого - "способствование реализации целей, связанных с национальной политической стратегией венгерского правительства".

Как говорится в расследовании, гранты распределяли по разным направлениям, и они поступали как отдельным лицам, так и организациям. Так, за 10 лет закарпатские приходы получили из фонда более 6,8 млрд форинтов - это почти 22 млн евро. Более половины венгерских государственных грантов на Закарпатье - а это минимум 62 миллиона евро - были потрачены на содержание образовательных учреждений, образовательные программы и путешествия, учебники и построение школ и детсадов.

Кроме того, правительство Венгрии также доплачивает социальным работникам, среди которых учителя, медики, библиотекари, которые владеют венгерским языком.

На развитие культуры на Закарпатье от венгерского фонда за последние 10 лет поступило не менее 2,5 млн евро. Из него финансируются также венгроязычные газеты или издания на венгерскую тему, которые напрямую получили по меньшей мере 187 тыс. евро.

Самую большую сумму венгерских грантов - 34 миллиона евро - получил Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци в городе Берегово.

Если проанализировать все выплаты из правительственного фонда Бетлена Габора, то самое большое финансирование Закарпатье получило в 2017-м и 2019-м годах.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о прогрессе в венгерско-украинских отношениях.

Отношения между странами с 2017 года являются сложными из-за принятия Верховной Радой Украины нового закона об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начало блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.