Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - Блинкен
"Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также - взятки".
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина теряет примерно треть своего ВВП из-за коррупции.
Об этом он заявил во время международной конференции Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, пишет "НВ".
"$40 млрд ... Примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также - взятки", - отметил Блинкен.
Он отметил, что пока нет более важного вопроса для украинского народа, чем выстраивание доверия к правительству.
В качестве примера совместной борьбы с коррупцией Блинкен привел сотрудничество USAID с украинским Министерством цифровой трансформации и диджитализацию более 30 государственных услуг.
Также он определил главные направления для Украины в вопросе борьбы с коррупцией. В частности, - отметил важность законопроекта о Высшем совете правосудия и закона о Высшей квалификационной комиссии судей.
Также госсекретарь США призвал проводить прозрачный отбор руководства НАБУ и САП на основе заслуг кандидатов. Среди других важных направлений Блинкен выделил законодательство по демилитаризации и деполитизации СБУ и борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти.
"Мы знаем, что реформы отнимают время. Мы знаем, что олигархи - это мощные противники", - подытожил Блинкен.
Напомним, ГБР призвал граждан сообщать о возможной коррупции чиновников.
14 июня президент США Джо Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, когда преодолеет коррупцию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что западные партнеры обвиняют Украину в недостаточной борьбе с коррупцией, хотя и сами имеют немало сомнительных примеров - Герхарда Шредера, Николя Саркози, Франсуа Фийона и других.