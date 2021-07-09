Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - Блинкен

"Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также - взятки".

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина теряет примерно треть своего ВВП из-за коррупции.

Об этом он заявил во время международной конференции Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, пишет "НВ".

"$40 млрд ... Примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также - взятки", - отметил Блинкен.

Он отметил, что пока нет более важного вопроса для украинского народа, чем выстраивание доверия к правительству.

В качестве примера совместной борьбы с коррупцией Блинкен привел сотрудничество USAID с украинским Министерством цифровой трансформации и диджитализацию более 30 государственных услуг.

Также он определил главные направления для Украины в вопросе борьбы с коррупцией. В частности, - отметил важность законопроекта о Высшем совете правосудия и закона о Высшей квалификационной комиссии судей.

Также госсекретарь США призвал проводить прозрачный отбор руководства НАБУ и САП на основе заслуг кандидатов. Среди других важных направлений Блинкен выделил законодательство по демилитаризации и деполитизации СБУ и борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти.

"Мы знаем, что реформы отнимают время. Мы знаем, что олигархи - это мощные противники", - подытожил Блинкен.

Напомним, ГБР призвал граждан сообщать о возможной коррупции чиновников.