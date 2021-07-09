Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября

Заседание началось в 9 утра 8 июля и продолжалось около 13 часов.

Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября
Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Виктору Медведчуку, которому инкриминируют государственную измену.

Решение следственный судья Сергей Вовк принял утром в пятницу, 9 июля, передает "Укринформ".

Заседание началось в 9 утра 8 июля и продолжалось около 13 часов.

После этого следственный судья Сергей Вовк удалился в совещательную комнату и заявил, что объявит решение 9 июля утром.

"Применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать свое место жительства сроком до 07.09.2021 года включительно", - заявил судья.

Напомним, что Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают по статьям о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Им инкриминируют три эпизода. Первый - покушение на хищение украинских природных ресурсов в Крыму. После оккупации Крыма Медведчук перерегистрировал связанную с ним компанию "Новые проекты" как роSSийскую. Эта компания имела разрешение на добычу полезных ископаемых из нефтегазового участка "Глубокая", расположенного на полуострове. Перерегистрация позволяла платить налоги оккупантам, а не Украине.

Второй и третий эпизоды - содействие созданию роSSийской агентурной сети и передача спецслужбе РФ секретной информации о секретном подразделении ВСУ. Следствие считает, что Медведчук "слил" данные о личном составе и подготовке скрытого подразделения ВСУ Козаку, который находился в РоSSии. Вероятно, это было сделано с целью передачи данных роSSийским спецслужбам.

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